Bagong isla nabuo sa pagsabog ng bulkan

Isang isla na hugis crescent ang nabuo matapos sumabog ang isang underwater volcano sa Japan.

Ang bagong isla ay nadiskubre ng Japanese Coast Guard may 850 ang layo mula sa Southern part ng Tokyo habang sila ay nasa himpapawid at mino-monitor ang pagsabog ng isang underwater volcano.

Una nang nagbigay ng warning ang Japan Meteorological Agency ukol sa ibubugang ask deposits ng bulkan.

“The mass that formed at the southernmost island of the Ogasawara Islands is less than two-thirds of a mile in diameter” ayon sa report.

Hindi naman na bago ang ganitong pangyayari dahil noong 1904, 1914 at 1986 ay nakitaan din ng pag-usbong ng isang isla sa lugar matapos ang bumuga ang bulkan sa ilalim ng dagat.

Ang nasabing nabuong isla ay kusa ding lumubog. Subalit noong 2013 ay nagkaroon ng volcanic activity sa lugar. Hindi agad lumubog ang isla bagkus ay naging bahagi pa ito ng Nishinoshima Island na may hugis na kagaya ng cartoon dog na si Snoopy.

“a new island, if it remains above the ocean’s surface, could be added to the nation’s territory if recognized as a naturally formed island. But the addition of an island in that region would likely not affect territorial waters or the country’s economic zone” ayon pa sa JMA. (Tina Mendoza)