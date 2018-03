Bagong ISIS recruit matutulad sa mga napatay sa Marawi – Duterte

Magiging marahas at malupit ang sasapiting kapalaran ng mga teroris­tang bagong recruit ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS sa Mindanao.

Ito ang inihayag­ ni Pangulong Rodrig­o Duterte sa harap ng ulat na aktibo ang recruitment ng Maute-ISIS group sa ilang lugar sa Mindanao.

Ayon sa Presidente, nasabi na niya noong panahon ng kampanya kung ano ang mangyayari sa mga kalaban ng gobyerno na nais maghasik ng kaguluhan sa bansa.

Tinitiyak ng Pangulo na hindi titigil ang puwersa ng pamahalaan hanggang hindi nauubos lahat ang mga ito.

“How would I treat the terrorist? Harshly.Kaya ‘pag ito, maubos na talaga sila. They can regroup anywhere and we can have a fight again. Pero to the last man ‘yan.

Sabi ko, it will not stop until the last terrorist is neutralized. ‘Yun ‘yung sa Marawi. It would be the same rule for any other conflict coming our way,” anang Pangulo.

Nauna rito, inihayag­ ng Presidente na posibleng mangyari sa ibang lugar ang krisis sa Marawi City dahil sa recruitment ng mga tero­ristang nakalusot sa lungsod.