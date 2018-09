Bagong gusali ng BI pinasinayaan

Itinaon ng Bureau of Immigration (BI) sa ika-78 ani­bersaryo nito ang gina­nap na groundbreaking cere­mony bilang paghahanda sa pagtatayo ng bagong gusali ng ahensiya para sa main at annex building.

Ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente itatayo ang bagong gusali sa 6,030 sqm na lupa ng BI sa Central Business Park 1 sa Diosdado Macapagal Blvd. sa Pasay City.

“The groundbrea­king of our new main office and annex building is in time with the BI’s 78th anniversary, which was held last September 3. We are very much excited as this development marks a new chapter for the Bureau,” ani Morente.

Ang bagong gusali ay may pitong palapag na main office building na may modernong disenyo, at isang limang palapag na annex building na may atrium. Ang pagtatayo ng gusali ay iginawad sa R.U. Aquino Construction and Development Corporation ng Department of Public Works and Highways (DPWH).