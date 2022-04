Bagong eksperimento sa kalye

Balik na naman mga tropapips sa eksperimento ang MMDA kung papaano paluluwagin ang daloy ng trapiko–lalo na sa EDSA.

At kabilang sa mga niluluto nila, bagong timpla ng number coding scheme na sapul ang mga pribadong motorista. Libre naman ang mga pampublikong sasakyan para daw may masakyan ang mga may tsekot na ‘di puwedeng umarangka dahil sapul ng coding ang kanilang plaka.

Kung sa kasalukuyan eh isang araw lang tinatamaan ng coding ang isang sasakyan, posibleng maging dalawang araw na ito mga tropapips kapag natuloy at inaprubahan ng mga yorme sa Metro Manila ang mungkahi ng MMDA.

Ngayon mga tropapips, bawal umarangkada tuwing Lunes mula 5 pm – 7 pm ang mga pribadong sasakyan na ang huling numero sa plaka eh 1-2, sa Martes naman ang 3-4, Miyerkules ang 5-6, Huwebes ang mga 7-8, at Biyernes ang mga 9-0.

Sa bagong eksperimento ng MMDA sa number coding, bawal sa kalye na 7 am-9 am at 5 pm-7 pm tuwing Lunes at Miyerkules ang mga plaka na ang huling numero ay 1-2; sa Lunes at Huwebes ang mga 3-4; sa Martes at Huwebes ang 5-6; sa Martes at Biyernes ang 7-9 at tuwing Miyerkules at Biyernes ang 9-0.

But wait there’s more! Sa isa pang plano, aba’y ang mga plaka na ang huling numero ay 1,3,5,7,9 ay bawal sa kalye sa mga araw na Lunes at Huwebes. Habang kapag Martes at Biyernes, bawal naman ang 2,4,6,8,0.

Ano ang nangyari sa Miyerkules? Sona-libre o walang coding.

Wala namang masama sa ginagawang eksperimento ng MMDA dahil gusto lang naman nilang lumuwag ang daloy ng trapiko. Pero sa tinagal-tagal na panahon kahit noong panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo, Noynoy Aquino, at ngayon eh patapos na si President Mayor Digong Duterte, nganga pa rin sa malaking tanong– kailan luluwag ang EDSA?

Ang puna ng maraming “Marites,” dadami lang lalo ang sasakyan dahil bibili lang ng dagdag na sasakyan ang mga keribels na bumili na iba ang numero ng plaka para iwas coding.

Pero may pangontra diyan ang MMDA na hindi natin alam kung gifted child ang nakaisip: Hihilingin nila sa Land Transportation Office na kung may magpaparehistro ng bagong sasakyan ang isang may dati nang sasakyan, ang ibigay na plaka ay katulad ng ending ng plaka sa una nitong sasakyan para pareho sa coding.

Para nga naman hindi na magamit na paraan ng mga may K, as in kuwarta, na bumili ng bagong sasakyan. Ang tanong–paano kung second hand na sasakyan ang bilhin ng mga may K? Papalitan ba ang plaka nito para itulad sa ending ng numero ng plaka ng isa pa niyang sasakyan?

But wait there’s more na tanong pa–papaano kung bagong kotse nga ang bilhin at ipangalan lang ng may K sa kaniyang anak, asawa, yaya o driver? At saka parang lalabas na sisikilin ng naturang patakaran ang karapatan ng isang tao na magmay-ari

ng isang bagay?

Ang dapat sigurong isulong muna ngayon ng MMDA tungkol sa bagong sasakyan eh ipagbawal ang mga ubod nang laking mga pick-up at SUV na halos doble ng hatchback car ang laki gayung iisa lang ang sakay. O kaya eh kumpiskahin ang sasakyan na nasa kalye ang parking at ipamigay sa mga may garahe pero walang sasakyan.

Babaan din ang toll sa mga expressway tulad ng Skyway para doon dumaan ang maraming motorista. Dagdagan ang mga mass transport system at walisin ang mga buraot na holdaper, snatcher, mandurukot, at kriminal na madalas na mabiktima eh mga nagko-commute.

At higit sa lahat, pag-aralan ang posibilidad na maglagay na ng elevated EDSA. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”