Bagong day care center binuksan ng Antipolo LGU

Hindi napigilan ng ulan ang Antipolo City Local Government Unit sa pagbubukas ng bagong Multi-Purpose Building at Child Development Center sa Good Shepherd Ville HOA, Dalig III, Brgy. Dalig kamakailan.

Kuwento ng Unang Ginang ng lungsod na si dating mayor Andrea ‘Andeng’ Ynares, natandaan pa niya nang mag-site inspection sila para sa planong pagtatayo ng day care center. Ngayon, naisakatuparan na ito.

Pinangunahan ng Unang Ginang ang ribbon cutting ceremony sa pagbubukas nito at umaasa ang dating mayora na gagamitin ito ng mga tsikiting ng Brgy. Dalig, para sa kanilang balik-eskuwela.

Tiniyak din ng dating mayora na ang day care center ay isang ligtas na ‘place of learning’ at ‘kid-friendly’. Habang nag-e-enjoy aniya sila at natututo, masisisiguro din ang seguridad at kaligtasan ng mga bata sa nasabing lugar.