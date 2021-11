Bagong COVID variant nasipat sa Pampanga

Naitala ng Department of Health (DOH) ang kauna-unahang kaso ng B.1.617.1 COVID-19 variant o Kappa sa Pampanga.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ang B.1.617.1 variant kilala bilang dating Kappa variant na nasa ilalim ng monitoring ng World Health Organization (WHO).

“It is a variant of interest but as of September 20, 2021, it was declassified and is currently designated by the WHO as a variant under monitoring,” ayon kay Vergeire.

Nabatid na ang unang kaso ng B.1.617.1 variant ay na-detect sa isang 32-anyos na lalaki mula sa Floridablanca, Pampanga at ito ay isang lokal na kaso.

Ang lalaki ay sinasabing nagkaroon ng mild disease at nakarekober na ngayon at ang kanyang sample at nakolekta noong Hunyo 2, 2021.

Sinabi ni Vergeire na maari nang iniimbestigahan ngayon sa bansa ang kauna-unahang 1.617.1 variant. (Juliet de Loza-Cudia)