Bagong COVID sa NCR mas lumala

INAMIN kahapon ng mga eksperto na nakakaalarma at nakakatakot ang biglang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa.

Ayon kay Prof. Guido David, miyembro ng OCTA Research Team, maituturing na ‘big surge’ ang paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region (NCR) sa nakalipas na ilang araw kaya dapat lalong maging seryoso ang pamahalaan para matugunan ito.

Noong nakaraang mga linggo ay nagtala ng 1,000 kaso ng COVID-19 sa Metro Manila pero tumaas aniya ito ng 1.66% at patuloy pang tumataas sa pagdaan ng mga araw.

Mula sa 4%, tumaas din aniya ng hanggang 8% ang positivity rate ng virus.

“Unfortunately, this is a big surge na. Baka sabihin ng iba alarmist tayo but this is really alarming number kasi mas mahirap na itong pigilan at this level. So, we really have to be stricter and we have to take some other measures kasi, so far, ang nangyayari kumakalat na siya to other parts of Manila,” diin ni David.

Samantala, hinimok naman ni Dr. Pauline Convocar, presidente ng Philippine College of Emergency Medicine (PCEM) ang publiko na sumunod sa health protocols at huwag gawing biro ang pagkalat ng mga bagong variant.

“Nararamdaman na po namin ang pagtaas ng numero ng kaso ng coronavirus across all departments. Napapansin din po namin na meron po talagang family clustering,” dagdag ng doctor.

Nagpahayag din ng pagkaalarma ang isang opisyal ng Department of Health (DOH) sa patuloy na pagsirit ng COVID.

“Alarming ito,” ayon kay treatment czar Health Usec. Leopoldo Vega.

Tiniyak naman ni Vega na nagsasagawa na sila ng mga kinakailangang precautionary measures lalo na sa pagamutan upang matuldukan na ang pagkalat pa ng sakit.

Kasabay nito ay nanawagan si Vega na pagbutihin pa ang implementasyon ng minimum health protocols sa bansa para mapigilan ang pakalat pa ng virus, lalo na ngayong mas marami pang negosyo ang pinapayagan nang magbukas muli ng pamahalaan. (Mia Billones/Juliet de Loza-Cudia)