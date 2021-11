Bagong COVID mas mabagsik sa Delta

Tiniyak kahapon ng Malacañang sa publiko na masusing minomonitor ng pamahalaan ang mga kaganapan tungkol sa ulat ng panibagong variant ng COVID-19 na nadiskubre sa South Africa at sinasabing mas nakakahawa kaysa sa Delta.

Ayon kay acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Karlo Nograles, nakaalerto ang Department of Health (DOH) at ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Diseases (IATF-MEID) at naghihintay lamang ng abiso mula sa World Health Organization (WHO).

“The DOH is aware. The IATF is also aware. We are intently monitoring the situation. Patuloy pa rin [ang] ating ginagawang genomic surveillance on the ground at patuloy rin `yong pakikipag-ugnayan natin sa WHO,” sabi ni Nograles.

Aniya, palagian ang komunikasyon ng pamahalaan sa WHO para malaman kaagad ang mga anunsiyo hinggil sa bagong COVID variant.

“[E]specially awaiting their advice kung ito bang variant na ito is considered a variant of interest or a variant of concern,” ani Nograles.

Noong Huwebes, kinumpirma ng National Institute for Communicable Diseases ng South Africa na nakapagtala ito ng 22 kaso ng bagong COVID variant. Nakakita rin ng kaparehong variant sa Bostwana at Hong Kong.

Ang bagong variant na may scientific lineage number na B.1.1.529 ay may napakataas na bilang umano ng mutation o pagbabagong-anyo. Tumaas umano ng sampung beses ang bilang ng mga naimpeksiyon ng bagong COVID variant simula noong Nobyembre.

Inihayag naman ni DOH director Dr. Beverly Ho na nagpupulong na ang WHO at iaanunsiyo nito ang kalalabasan ng pag-uusap tungkol sa bagong variant.

Sinabi naman ni Dr. Edsel Salvana, isang infectious disease expert at miyembro ng DOH Technical Advisory Group, na ang mataas na bilang ng mutation ay nangangahulugan na mas nakakahawa ang bagong variant.

“So while nakakabahala ‘yung presence of certain mutations, hindi automatic na nakakamatay ito o mas nata-transmit o mas bumababa ‘yong epekto ng ating vaccines,” ayon kay Salvana.

Umaasa rin si Salvana na mapipigilan ng DOH ang pagkalat ng bagong variant. (Prince Golez/Sherrylou Nemis/Juliet de Loza-Cudia)