Bagong COVID 2 linggo pa para makumpirma – DOH

Malalaman sa loob ng dalawang linggo kung nakapasok na sa Pilipinas ang pinangangambahan na COVID19 variant na nakapasok sa United Kingdom.

Ito ang inihayag ni Dr. Cynthia Saloma, executive director ng Philippine Genome Center, kung saan tinitingnan nila ang samples ng mga pasyente na na hospital sa COVID19 nitong Nobyembre at Disyembre na nagpositibo sa COVID19.

“Siguro ‘yong definite na maisasagot ko is probably middle of January or first week of January ay malalaman natin kung meron tayo o wala,” ayon kay Soloma.

Gayunman dapat na paghandaan ng publiko ang posibleng pagpasok sa bansa ng mutated coronavirus na sinabi ng scientist na 70% mas nakakahawa

“Sa palagay ko, itong virus papasok at papasok ito sa ating bansa. Kailangan lang po na pag-igihan natin ang border controls para hindi tayo ma-overwhelm,” dagdag ni Saloma.

Una nang pinigilan ng gobyerno na makapasok sa bansa ang mga bisita na nakapagbiyahe sa United Kingdom at 19 pang ibang bansa para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus variant.

Ang variant ay tinukoy bilang SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) na tinawag rin na B.1.1.7.

“Sinasabing highly infectious siya pero hindi highly virulent. Hindi severe ang symptoms na nakikita nila,” ani pa Saloma.

Hanggang nitong Miyerkoles ng umaga ay wala pang naiiulat na may bagong coronavirus variant sa Pilipinas.(Juliet de Loza-Cudia)