Bagong COA chief, accountant ni Duterte

Inanunsiyo kahapon ng Malacañang na itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Rizalina Noval Justol bilang kapalit ni Commission on Audit (COA) chairperson Michael Aguinaldo na natapos ang pitong taong termino noong Pebrero 2, 2022.

Ayon kay acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles, nilagdaan ng Pangulo ang appointment kay Justol nitong Pebrero 17.

Bago ang pagkakahirang bilang COA chief, nagsilbi si Justol bilang deputy executive secretary for finance and administration sa ilalim ng Office of the President. Naging accountant din siya ng pamahalaang lokal ng Davao City noong alkalde pa si Duterte.

Pitong taon na manunungkulan si Justol bilang COA chief.

Samantala, kaagad itinanggi ng Malacañang na pabuya ang ibinigay na puwesto kay Justol na nagmula sa Davao City matapos punahin ng mga kritiko ang umano’y ilang beses na promotion nto sa gobyerno.

Ayon kay Nograles, mayroong pamantayang na sinusunod ang Malacañang sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal at hindi exempted dito ang bagong COA chairperson.

Dadaan pa naman aniya sa Commission on Appointments (CA) ang kumpirmasyon ni Justol kaya hindi maaaring sabihing pabor ang ibinigay na puwesto sa kanya.

“All appointed officials are appointed based on experience, credentials, achievements and accomplishments. For positions like sa COA Chair and many high positions, dadaan pa rin naman ng proseso ng confirmation,” diin ni Nograles.

Tiniyak din ng kalihim ang suporta ng ehekutibo sa COA para matiyak ang transparency at responsibilidad sa paggamit ng pondo ng pamahalaan.

“We wish Chairperson Justol success in COA and assure her that the government will always be supportive of COA’s effort to ensure transparency and accountability in the use of government funds,”

Makailang ulit na rin binanatan ni Pangulong Duterte ang COA partikular nang ilabas ng constitutional body ang audit report nito sa Department of Health (DOH) kung saan pinuna ang “deficiencies” sa paglustay ng kagawaran sa P67 bilyong pondo para tugunan ang COVID-19 pandemic. (Aileen Taliping/Prince Golez)