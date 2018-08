Bagong buhay sa 617 preso sa Maynila

Bagong buhay ang naghihintay sa 617 preso sa Maynila kasunod ng pagtatapos ng mga ito ng iba’t ibang antas at kurso habang nakapiit dahil sa magkakaibang kasong kinasangkutan.

Bilang chairman ng Peace and Order Council, ikinalugod ni Manila Mayor Joseph Estrada ang pagtatapos ng mga bilanggo sa ilalim ng Alternative Learning System and Informal Education na programa ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), Tesda, Department of Education (DepEd) at ng lokal na pamahalaan.

“Ang pagtatapos ay hudyat ng paglaya ng mga bilanggo na ito sa rehas ng kamangma­ngan. Mas malawak na ang kanilang kaalaman at mas pakikinabangan sila ng lipunan sa kanilang pag­labas,” sabi pa ni Erap.

Sa kabuuang ng mga nagtapos na bilanggo, 114 sa mga ito ay naka-graduate sa elementar­ya, 35 sa sekondarya at 158 naman ay mga skilled training mula sa Tesda.

Ang graduation nitong nakaraang linggo ay dinaluhan ni City Administrator Ericson ‘Jojo’ Alcovendaz, Jail Supt. Dennis Rocamora at mga kinatawan ng DepEd.

Ayon kay Erap, ang proyektong ito ay patunay na posibleng mabago ng pamahalaan ang pagkatao ng mga bilango kahit ano pa ang kanilang naging kaso.

“Mas magiging madali para sa kanila na maka­balik sa lipunan at maging bahagi ng pagsasaayos ng bansa dahil nakapagtapos sila ng pag-aaral sa kahit ano pang antas,” sabi ni Erap.

Pinasalamatan din ng alkalde ang mga nakatuwanng city government sa paghuhulma ng katauhan ng mga bilanggo, kabilang na ang mga jail official, mga taga-DepEd at Tesda trainor.

Kabilang din sa mga naging guro ng mga gra­duates ay mga kapwa nila bilanggo na teacher-by profession bago pa napiit.

Kaugnay nito, hinikayat ni Erap ang mga opisyal na ipagpatuloy ang ganitong programa para mas marami pa ang mga magiging produktibong bilanggo kahit sila ay nakakulong dahil sa iba’t ibang kasong kriminal