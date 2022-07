Bagong Bayanihan, Bagong Ayuda

Bago ang lahat, kino-congratulate natin sa pagkakaproklama nung Hunyo 30 bilang ating ika-17th na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand “Bongbong’ Marcos Jr. o BBM.

Si Pangulong BBM ay ang kauna-unahang na halal na majority president, o ang nakalikom ng supporta sa mahigit pa sa kalahati ng lahat ng bumoto noong nakaraang halalan, sa kasaysayan ng ating bansa mula pa noong Edsa 1 na halos apat na dekada na ang nakalipas.

Mahigit 31 milyong Pilipino ang bumoto sa kanya, kaya malinaw na malinaw ang mensahe ng karamihan sa ating mga kababayan na si Pangulong BBM talaga ang gusto nilang mamuno sa ating bansa sa kasalukuyang panahon kung saan dumaranas tayo ng kahirapan dahil sa pandemya. Si Pangulong BBM ang kaakibat nila sa pagbangon sa krisis dulot ng Covid-19, ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine at iba’t-iba pang mga pagsubok na dinaranas sa buong mundo.

Gayundin, ating kino-congratulate ang uupong Speaker ng susunod na Kamara, si dating Majority Leader Martin Romuladez na ating naging matinding kasangga at katrabaho sa nakalipas na Kongreso. Subok na ang galing at sipag ni Congressman Martin, at inaasahan natin na magagamit niya ang kanyang abilidad at puso para sa masa upang matulungan si BBM na tuparin ang kanyang mga pinangako noong panahon ng kampanya na pagkakaisa at sama-sama nating pagbangon o pagangat sa buhay.

Malinaw din na hindi nagkamali ang ating mga kababayan lalung-lalo na ang mga masa sa pagboto kay Pangulong BBM at ang aking mga kasama sa Kamara na piliin si Congressman Martin bilang Speaker, dahil ngayon pa lang sinasabi na niya na ang unang-unang isusulong ng majority coalition ay ang isang batas na katulad ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na ipinasa ng Kongreso upang tulungan ang ating mga kababayan at ang ekonomiya nung kasagsagan ng Covid-19.

Nabanggit na nga ni incoming Speaker Martin na ang bill na ito ay “Bayan Bangon Muli” (BBM) bill, alinsunod sa pangako ni Pangulong BBM noong kampanya na babangon lahat ng Pilipino sa kanyang pamumuno.

Kung maaalala nyo, ako ang nanguna sa pagsulong sa Kamara ng Bayanihan to Heal as One Act (RA 11469) at Bayanihan to Recover as One Act (RA 11494) na isinabatas upang maisalba ang ating mga kababayan sa nakamamatay na virus, magkaroon ng stimulus package para mapabangon muli ang ating ekonomiya sa gitna ng hinaharap na krisis sa ekonomiya at kalusugan, at mabigyan ng ayuda ang mahihirap na pamilya, mga natanggal sa trabaho at ibat-iba pang mga sektor na matinding tinamaan dulot ng pandemya.

Ayon sa isang pag-aaral ng World Bank, ang ayuda na ipinamahagi ng administrasyon ni dating Pangulo Duterte sa mga apektadong sektor sa pamamagitan ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2, ay ang malaking dahilan kung bakit di gaano tumaas ang antas ng kahirapan ng ating bansa nitong pandemya.

Kaya nagagalak tayo at sinabi ni incoming House Speaker Martin na ang isang batas na kagaya ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2 ang unang-unang bill na balak nilang itulak ni Pangulong BBM sa Kongreso pag simula nito sa July 25.

Makakaasa kayo na susuportahan ko ang binabalak na bagong Bayanihan bill sa administrasyon ni Pangulong BBM, lalong-lalo na ang pagkakaroon dito ng panibagong ayuda gaya nung naisama natin sa Bayanihan 1 at Bayanihan 2, kung saan nakatanggap ang mga kapus-palad ng P5,000 hanggang P8,000 bawat pamilya at gayundin ang mga nawalan ng hanapbuhay. Sa katunayan nakapag-file na ako ng bill hinggil dito, at ating tatalakayin ito sa mga susunod kong kolum.

Alam naman natin na magiging malaking tulong ang panibagong ayuda para sa ating mga kababayan na nahirapan dulot ng dalawang-taong pandemya, ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa pag-atake ng Russia sa Ukraine, at ang pagtaas din ng halaga ng mga pagkain at iba pang bilihin sanhi ng pagtaas ng presyo ng gasolina at kakulangan sa supply ng pagkain dito sa Pilipinas at sa buong mundo.

Ayuda at programang pang masa ang atin pong tatalakayin lingo-lingo dito sa ating kolum. Tututukan natin ang mga ipapatupad at pinaplanong ayuda at iba pang programa na makakatulong mai-angat ang buhay ng masang Pilipino.