Bagong batas sa paggamit ng marijuana, hindi kailangan

Iginiit kahapon ni Buhay Party-list Rep. Lito Atienza na mabibigo si Isa­bela 1st District Rep. Rodolfo Albano, Jr., na magpatibay ng bagong batas para gawing ligal ang paggamit ng re­creational marijuana sa bansa.

Sa idinaos na forum sa Kapihan sa Manila Bay kahapon, sinabi ni Atienza na matagal nang umiiral sa bansa ang paggamit ng marijuana bilang gamot sa mga malalalang karamdaman tulad ng kanser.

“Bakit ba gustong-gusto mo na magkaroon ng bagong batas dito eh matagal na itong ipinatu­tupad sa bansa? Pinapa­yagan ang medicinal cannabis kung ito ay may reseta ng doktor bilang gamot sa pasyente.

Kung talagang kailangan, go to the doctor for pres­cription. Pero kumpara sa ibang bansa, bawal sa ating batas ang paggamit ng recreational marijuana dahil hindi mo mababantayan kung paano ito gagamitin ng taong bibili nito,” diin ni Atienza.

Aniya, kinilala naman ang halaga ng cannabis o dahon ng marijuana at sa katunayan ay may 27 bansa na sa daigdig ang gumagamit nito bilang gamot habang 23 estado naman sa Amerika ang pumapayag na gamitin ito bilang recreational marijuana.

Ang problema aniya sa paggamit ng recrea­tional marijuana ay ang kakulangan sa magbabantay dito dahil sa posibleng paglaganap ng masamang bisyo.

“Baka naman mara­ming kliyente si Cong. Albano kaya gusto niyang maging ligal ang recrea­tional marijuana? Ang mabuti niyang gawin, payuhan niya ang mga ito na magpunta sa doktor at kumuha ng reseta,” dagdag ng kongresista.

Sinisi rin ni Atienza ang Department of Health (DOH) at Dange­rous Drug Board (DDB) sa kakulangan ng impormasyon ukol sa paggamit ng marijuana.