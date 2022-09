Bagong Ariel ng Disney nilait dahil maitim

Nilabas na ng Disney Pictures ang unang teaser trailer sa live-action version nila ng “The Little Mermaid”.

Dito rin ipinasilip ang mukha ng bagong gaganap na Ariel, na si Halle Bailey.

Naiiba si Halle sa ilang stereotype na sirena dahil sa kulay ng balat nito. Lahing African-American kasi si Halle kaya hindi maputi ang kanyang balat.

Dahil dito, tumaas ang kilay ng mga racist, at hindi matanggap na maitim ang susunod na Ariel.

Sa naturang trailer ay makikitang naka-mermaid look na si Halle at kinanta ang sikat na theme song ng Disney classic, na may title na “Part of Your World”.

Million views agad ang nakuha sa trailer na ito.

Batid naman ni Halle na marami ang pupuna sa kanyang balat, kaya handa siya sa sasabihin ng madla.

“It was an inspiring and beautiful thing to hear their words of encouragement, telling me, ‘You don’t understand what this is doing for us, for our community, for all the little Black and brown girls who are going to see themselves in you,’” pagtatanggol ni Halle sa kanyang role as Ariel, sa interview ng Variety.

Tatlong araw umano nilang shinoot ang “Part of Your World” clip na iyon.

“Swimming in the pool, imagining I was a mermaid, I never thought I could see that come to life,” kuwento pa ni Halle.

Mapapanood na sa mga sinehan worldwide ang “The Little Mermaid” sa May 2023. (Batuts Lopez)