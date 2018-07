Bagong Anti-Hazing Law, aprubado na!

Isang panalong Lunes muli sa inyong mga tagasubaybay sa Abante!

Kahit gaano pa man karami ang mga hindi inaasahang pangyayari sa bansa ngayon, buti na lang at hindi pa rin nauubusan ng magagandang bagay na puwedeng ibalita sa ating kababayan. Ikinatutuwa ng inyong lingkod na isa na rito ang pagsasabatas ng ating panukala sa Senado na Anti-Hazing Act 2016 (Senate Bill No. 1662).

Kasama ang mga kapwa mambabatas sa pagtutulak ng inisyatibong ito, nagpapasa­lamat tayo na naiakyat at napirmahan na ng ating Pangulong ­Rodrigo Duterte nitong Hulyo ang ngayo’y Anti-Ha­zing Act of 2018 (Republic Act No. 11053).

Masaya tayo para sa kabataan at kanilang magulang na hindi na sila kailangang matakot o mag-alala kung gustong maging parte ng frat dahil simula ngayon, tuluyan nang ipagbabawal ang pagsasagawa ng hazing sa mga fraternity, sorority at school and community-based organization.

Kung sa Anti­-Ha­zing Law na umiiral sa bansa simula pa noong 1995 ay nire-regulate lang nito ang hazing basta’t susundin ang mga patakaran tulad ng pagpapaalam ng organisasyon sa unibersidad at pagpapadala ng dalawang kinatawan ng eskuwelahan. Sa bago ngayon, mas pinalakas at binigyang pangil na ang batas na tuluyan nang hindi kukunsintihin ang nasabing gawaing ito.

Sa loob ng batas, ipinaliwanag na ang hazing ay isang gawain ng pisikal o sikolohikal na pananakit o pagpapahirap sa mga recruit, neophyte, aplikante o miyembro bilang isa sa mga requirement para matanggap sa anumang organisasyon.

Papatawan ng reclusion perpetua o panghabambuhay na pag­kabilanggo at tatlong milyong pisong multa ang sinumang mapatutunayang may sala sa pagkamatay, rape, pakikipagtalik o pananakit sa biktima.

Sa paglipas ng ilang dekada, lungkot ang nararamdaman at hustisya ang sinisigaw natin tuwing may kinikitil na buhay dahil sa kapabayaan at kalupitan ng kamay ng mga taong nasa likod ng hazing. Higit sa lahat, marami nang kinabukasan ng kabataan ang nasira dahil sa walang saysay na aktong ito.

Ang tagumpay na ito ay para sa lahat ng buhay na nasakripisyo para matiyak na hindi na muling maramdaman at mapagdaanan ng sinuman ang sakit na dulot ng hazing.

Naging mahaba man ang proseso, saludo tayo sa bawat isang hindi nawalan ng pag-asa na makamit ng mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay ang katarungang matagal na nilang hinihintay.

Sa lahat ng mga hindi sumuko para sa karapatan ng mga biktima, hanggang sa mga mambabatas na ginawa ang lahat para mapabilis ang proseso ng pagpasa nito sa Kongreso at Senado, tagumpay natin itong lahat!