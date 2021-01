Bago nagtabi sa kama: Alex, Mikee nagpakasal muna

“Netizens, we are married!” sigaw ni Alex Gonzaga sa kanyang Instagram.

At siyempre, link in my bio ang kasunod. Meaning, mapapanood ang detalye sa YouTube channel ni Alex.

At sa YouTube channel nga nila, makikita na hinaharana muna ni Alex si Mikee Morada. At kasunod nga ang chika nila na…

“Madalas niyong tinatanong saamin ni Mikee kung kelan ang kasal.

“So, kelan nga ba ang kasal namin?

“Tapos na. Tapos na po, kinasal na kami, nag-divorce na po. Hahaha! Isa na po akong maybahay, at isa na akong wife. Misis na ako! Hahahaha!” tawa nang tawa na saad ni Alex.

November 2020 nga ikinasal ang dalawa na sinikreto nga nila sa mga fan.

“November kami kinasal ni Mikee. Dito kami kinasal, sa altar na ito. Simple lang, kasama ang family and parents namin. Sorry mga netizen kung hindi ko nasabi sa inyo agad, kasi we want to celebrate din with family muna.

“Finally nakakatabi ko na siyang matulog. Natutulog na siya sa kwarto ko. Papakita ko rin sa inyo ang kasal namin.

“Lahat ng family nagpunta dito, family ni Mikee. Kaya happy kami.

“Gusto ko na siyang makatabi sa kama, kaya nagpakasal na kami. Nasa tamang edad na rin naman kami. Kung ano request ng magulang ko (na huwag muna silang magsiping), ginalang ni Mikee. So, kinasal muna kami, after noon one night na natulog siya dito. Hahahaha!

“Mukhang patay na patay siya sa akin!” sabi pa ni Alex. (Dondon Sermino)