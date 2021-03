Bagitong Williams papasiklab sa TNT

Gustong patunayan ni Mickey Williams na hindi nagkamali ang TNT sa paghugot sa kanya bilang No. 4 pick noong nakaraang PBA Season 46 Draft.

Gumawa ng paraan ang Tropang Giga para mapasakamay ang fourth pick ng sister-team NLEX.

“I can’t wait to show the fans of TNT and definitely show everybody in the Philippines what I need to do and prove to everybody what I can do,” ani Williams, 28, sa PBA website.

Nakapaglaro na sa NBA D-League ang 6-foot-2 guard para sa Sioux Falls Skyforce (2014-15) at Canton Charge (2016-18).

Malaking papel ang aasahan kay Williams lalo’t nawala sa TNT si Bobby Ray Parks ngayong taon.

Handa nang ibida ng Fil-Am ang pamatay na porma.

“I love to put on a show,” aniya.

‘Swaggy P’ raw ang tawag kay Williams sa Los Angeles. Ikinabit sa kanya ang nickname ni dating NBA player Nick Young. Pero may Filipino touch kay Williams.

“They call me Swaggy Pinoy out here,” aniya.

Hindi pa lang makabalik ng Pilipinas para pumirma ng kontrata si Williams, inaayos pa ang travel documents sa US. Tubong Naga sa Bicol ang kanyang ina.

Kailangan nang makita ni Williams ang mga kakampi para masimulang magamay ang sistema ni coach Chot Reyes. (VE)