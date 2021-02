Bagay na modelo ng turismo: Ivana inakit mga boylet sa Bataan

Sa tingin ko, magandang kunin ni Department of Tourism Secretary Berna Romulo Puyat si Ivana Alawi. Ang bongga kasi ng YouTube channel ni Ivana, na parang travel vlog ang datingan ngayon.

Kung saan-saang probinsiya nga siya nagpupunta, at pinakikita niya `yon sa kanyang channel.

Nagpunta nga si Ivana sa Bataan at ang bongga niyang magbenta ng lugar, ha! Talagang dinudumog ng mga fan ang kanyang YouTube channel at inaalam talaga ang lugar na pinupuntahan niya.

Imagine, ang trip to Bataan ni Ivana kasama ang pamilya niya, sa loob lang ng 15 oras, mahigit 1.2M na ang mga nanood, at 11K na ang nagsabing bet nilang puntahan din ang lugar na `yon.

Kaaliw kasi si Ivana, na kahit sa vlog niya, super sexy pa rin niya. Imagine, habang nagba-vlog siya sa Bataan, naka-swimsuit lang siya, kaya tawa siya nang tawa.

“Napakaganda ng Bagac, Bataan. Isa ito sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko. So happy kasi nai-explore ko ang Pilipinas. Ang dami nating magagandang lugar. So nice to appreciate the beauty of your country,” sabi pa ni Ivana.

Ang sarap din kasing panoorin ni Ivana, kasama ang pamilya niya, dahil game na game sila sa mga challenge. Inaabangan din ang mga batuhan nila ng hugot, jokes na pamilya. Palaban din kasi kay Ivana sina Hash, Mona, at nanay nila.

At siyempre, tulala ang mga boylet sa Bataan dahil sa ganda, kaseksihan, na kaakit-akit nga sa paningin nila. At jackpot nga sila, dahil hindi isnabera si Ivana at magiliw sa pakikisalamuha sa kanila, ha! (Dondon Sermino)