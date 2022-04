Bagay na magdyowa: KC, Paolo nakakakilig ang bardagulan

‘Manifesting KC Concepcion, Paolo Montalban relationships’.

Ang cute, di ba? Ang daming nagwi-wish na sana ay maging magdyowa sina KC at Paolo.

Well, napansin kasi ng mga fan ang ‘bardagulan’ nina KC, Paolo sa Instagram story.

Bardagulan na unang nakita noon kina Janine Gutierrez, Paulo Avelino, na balitang magdyowa na ngayon.

Anyway, makikita nga sa Instagram story ni KC ang mga ganap sa shooting ng ‘Asian Persuasion’ sa New York City.

Sa isang video niya ay may caption na:

“Day 13: My brain cells went with the wind. It’s 2am & still grinding.”

Na ni-repost ni Paolo sa kanyang IG story, na may caption naman na…

“Thank goodness for documentarian of the year Kristina Concepcion!”

Na sinagot naman ni KC na…

“Says Mr. Selfie with every cast member at 2am ‘for memories’.”

May IG story rin si KC na makikita si Paolo na nagbabasa, nagsusulat habang lumalafang.

“I wanna script study like Paolo Montalban. When I grow up!” caption ni KC.

Na ni-repost ni Paolo, at nagsabing…

“And I wanna exquisitely story tell with physical behavior like Kristina Concepcion when I grow up.”

“Aww we are each other’s fans,” hirit ulit ni ni KC.

Ang cute, di ba? May kilig factor talaga.

Pero sa huli, makikita ang photo nilang dalawa sa IG story ni KC na may caption na…

“Haha just kidding Paolo Montalban! We love our LEE!” sabi ni KC.

“Watch out for Asian Persuasion film coming in 2023!” chika pa ni KC.

At doon nga nakasilip ng kilig, at humiling ang mga fan, na sana ay maging sila na lang.

Lalo na, ayon naman sa mga chika via Google, wala raw dini-date si Paolo ngayon. Na never pa raw itong na-engage, bagamat may nabalitang karelasyon ito noon.

Sa ngayon, magpu-49 years old na si Paolo. At si KC naman ay 37.

So, kering-keri, di ba? At chika ng mga fan, walang masamang mangarap.

So, abang-abang. Bakit naman hindi? (Dondon Sermino)