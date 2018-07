Bag-ong Usec ug Asec sa DOJ, gitudlo

Aduna nay mga bag-ong undersecretary ug assistant ang Department of Justice (DOJ).

Silang Atty. Emmeline Aglipay-Villar, Adrian Sugay, Mark Perete ug Neal Vincent Bainto.

Ang tulo gibutang hulip nilang Undersecretaries Raymund Mecate, Erickson Balmes, Reynante Orceo ug Assistant Secretary Juvy Manwong.

Gikumpirmar kini ni DOJ Secretary Menardo Guevarra subay sa appointment papers nga gikan sa Malacañang.

Ang mga bag-ong opisyal sa DOJ subay kini sa rekomendasyon ni Guevarra ni Presidente Rodrigo Duterte.

Samtang nagpabilin sa iyang puwesto si DOJ Undersecretary Deo Marco.

Si Villar mao kanhi representante sa DIWA Party-list samtang si Sugay maoy Special Assistant to the Corporate Head sa Philippine Ports Authority.

Naaingkod isip Assistant Secretary for Legal Affairs sa Office of the President si Perete samtang si Bainto maoy Senior Associate sa Villaraza and Angangco Law Offices. ()