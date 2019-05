Bading kaya ang asawa ko? (2)

Dra. Margarita Holmes

Dear Dra Holmes: (shortened May 6 letter)

I suspect my husband to be gay (I found numerous text msgs, e-mails and screenshots of fb msgs from him to a guy), (but) he denies it vehemently? His reasons are unbelievable and do not make any sense. I was crushed. I also found out that he does drugs. I have trouble ha­ving sex with him too. We have not yet done it su­ccessfully in 8 months of marriage. Pls help GINA

Dear Gina:

Maraming salamat sa sulat mo na una nating pi-nublish ng buo noong nakaraang Lunes, Mayo 6. Doon, mayroon akong tinanong sa iyo na hindi mo sinagot, kaya hindi ko alam kung ang inyong problema sa sex ay nag-umpisa walong buwan na nakalipas o kung ok naman kayo sa umpisa pero walong buwan na nakalipas at hindi na kayo okay, na wala namang dahilan na maituro. Kung mahirap para sa inyo magsiping kahit na sa umpisa, mas may probalidad na siya nga ay bading. Probabilidad pero hindi katiyakan. Malamang ang mga FB message, screenshot, atbp ay mas makakakumbinsi na siya ay may pagnanasa sa kapwa niya lalake.

Para sa marami, sapat na ‘yang patunay na ba­ding ang asawa nila. Ang aking kutob ay mahal mo siya kung hindi, hindi ka sobrang masasaktan—ang patunay ay ang iyong pangungusap sa Ingles na “I was crushed”—na hindi niya kayang mahalin ka bilang asawa. Palagay ko ‘yan ang dahilan na, kahit na ang daming mga dahilan para iwanan siya, ayaw mong gawin ito.

Disclaimer: Hindi ko sinasabi na ‘yan ang dapat mong gawin. Sinasabi ko lang na nakapagtataka na hindi mo nilabas kahit isang beses ang posibilidad na maghiwalay kayo.

Final installment on Friday

