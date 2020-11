Bad news sa babaero, good news kay misis

May dahilan para tumagay ng alak ang mister na babaero at ang misis na kinakaliwa; Si misis na kinakaliwa, tatagay para mag-celebrate habang puwedeng lunurin ni mister na babaero ang sarili sa malungkot na balitang puwede siyang makulong dahil sa isang batas na puwedeng gamitin laban sa kaniyang pag-aalaga ng “kulasisi.”

Kung dati ay sinasabi ng mga kababaihan na hindi patas ang Revised Penal Code tungkol sa usapin ng pangangaliwa, aba’y ngayon mukhang magiging patas na ang laban mga tropapips.

Sa Revised Penal Code kasi, sinasabing mas madaling maidiin at maipakulong ang mga misis na naglalaro ng apoy dahil puwede na silang mahatulang guilty sa kasong “adultery” kapag nahuli silang kasiping ang kanilang kaulayaw.

Pero sa lalaking may “escabetche,” kailangang mapatunayan sa korte na nagsasama sila ng “chingching” na parang mag-asawa at alam iyon sa komunidad bago siya sumabit sa kasong “concubinage” at maipakulong.

Kaya lang, mukhang bilang na ang maliligayang araw ng mga mister na may ibang pugad na inuuwian dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema na katigan ang hatol na kulong ng hanggang walong taon sa isang babaero–pero hindi sa kasong concubinage, kundi sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children (VAWC).

Kadalasan mga tropapips na nadidinig natin ang batas na ito na isinasampa laban sa mga mister o mga lalaki na nanakit ng misis at ng sinomang babae at bata. Pero ngayon, ginamit na rin ito sa mga mister na babaero dahil sa “emotional anguish” na idinulot ng pambabae niya sa kaniyang misis.

Tama mga tropapips, posibleng makalusot ang mister sa kaniyang pambababae pero madadale naman siya sa RA 9262 dahil sa idinulot na pasakit sa kaniyang misis.

Sa kasong inayunan ng SC ang desisyon (mula sa lower court hanggang sa Court of Appeals), bukod sa kulong na hanggang walong taon, pinagbabayad din ang lalaki ng multang P100,000 at P25,000 sa moral damages. Kung mapera si mister, yakang-yaka niyang bayaran ang multa at danyos, pero ang masakit doon eh ang makulong.

Kung mamalasin si mister na babaero lalo na kung makinis ang kaniyang kutis, aba’y baka maging “reyna” siya sa kulungan ng mga “tigang” na preso na laging may nakatagong pulbos at lotion o petroleum jelly sa kanilang mga kobol.

Hindi natin alam mga tropapips kung maximum penalty na ba sa naturang kaso ang anim na buwan hanggang walong taong pagkakakulong, o kung puwede pa ba iyong maibaba o mas tumaas pa. May mga hatol kasi na pagkakakulong (hanggang anim na taon) na maaaring makaiwas sa kulong ang akusado kung hihirit siya sa korte ng “probation.”

Dahil sa naging desisyon ng SC sa naturang kaso ng mister na nambabae at nadale sa RA 9262, magiging “precedent” na ito o halimbawa sa iba pang misis na problemado sa kani-kanilang mister na ayaw kumain ng papaya para mabawasan ang ka-elyahan sa katawan.

Ibig sabihin, ang mga misis na buwisit na sa ginagawang pangangaliwa ni mister pero hindi niya maipakulong sa kasong “concubinage,” aba’y puwede niya naman ngayong kasuhan ng RA 9262 at sabihin nakaranas din siya ng matinding “emotional anguish.”

Hindi kasi gaya sa “concubinage” na kailangang maraming patunayan na nambababae si mister, sa paglabag sa RA 9262, sapat na ang testimonya ng misis [at siguro medical records] para patunayan na labis siyang nakaranas ng pasakit sa emosyon at pag-iisip dahil sa ginawang pagtataksil ng asawa.

Bukod sa sakit sa damdamin at isip, nakasaad din sa Section 5(i) ng RA 9262 na mayayari ang isang akusado kapag ang ginawa niyang kasalanan eh nagdulot din ng “public ridicule or humiliation including, but not limited to, repeated verbal and emotional abuse…” Kasama din sa probisyon na ‘yon ang “denial of financial support or custody of minor children of access to the woman’s child/children.”

Kaya sa mga mister na “kaliwete,” lalo na doon sa mga iniwan na ang kanilang “orig” at “sumakabilang-bahay,” namnamin na ang ligaya at talasan ang pakiramdam at baka masorpresa ka sa subpoena. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”