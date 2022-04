Bacyadan asinta SEA Games gold

MAGPAPADALA sa unang pagkakataon ang Association of Boxing Alliances in the Philippines ng pambato sa women’s boxing middleweight class sa 31st Southeast Asian Games 2022 sa Hanoi, Vietnam sa May 12-23.

Swak sa national team ang Igorota na si 2022 Thailand Boxing Open at 2019 Bangkok Asian Boxing Championships gold medalist Hergie Bacyadan na inaasahang magkakampeon sa 11-nation, biennial sportsfest.

Ipinanganak sa Kamuning, Quezon City na ang angkan ay mula Tabuk City ang 27-anyos at dating wushu sanda fighter na lumipat ng boksing sa paghihikayat ng isang kaibigan at nina boxing coaches Nolito Velasco at Ronald Chavez noong 2019.

Nakatakda sumabak siya sa 2020+1 Tokyo Olympic qualifying nung 2020, pero umatras at nawala sa national squad dahil sa depresyon at mental health issue.

Nasa Thailand boxing training camp sa Muak Lek, ang dating criminology student at nag-silver medal sa World Wushu Championships sa edad na 19-anyos. Namalagi roon ang PH boxing team sapul pa nu’ng Marso ng taong ito hanggang pa-Vietnam SEA Games.

“Aminado akong kulang pa sa skills, hangin at preparation. Pero bitbit ko ang inspirasyon, tapang at power para maka-gold sa Vietnam SEA Games,” litanya sa Abante Linggo ni Bacyadan. (Gerard Arce)