Bacteria sa Mayon posibleng maging panggamot

Nadiskubre ng isang grupo ng mananaliksik mula sa University of the Philippines-Los Baños (UPLB) na ang lupa sa paligid ng Bulkang Mayon ay nagtataglay ng mga bacteria na nagpakita ng potensiyal na antibiotic at anti-colorectal cancer properties.

Ayon sa mga mananaliksik, 30 bacterial species ang kanilang na-isolate mula sa mga volcanic soil sa paligid ng Mayon kung saan 13 dito ang nagpakita ng antibiotic properties.

Ngunit sa 13 bacteria na ito, bukod-tangi sa mga mananaliksik ang bacterial isolate na tinawag nilang “Streptomyces sp. A1-08” na bukod sa antibio­tic properties ay kinakitaan din ng anti-colorectal cancer pro­perty.

Ayon sa isang miyembro ng research team, kukumpirmahin nila kung isang bagong species ng bacteria ang “Streptomyces sp. A1-08” at kung mapatuna­yan ito, papangalanan nila itong “Streptomyces mayonensis A1-08”.

“One of the objectives of the study is to screen actinomycete isolates for antimicrobial acti­vity. Therefore, we ensured that our selected test orga­nisms would represent some of the major groups of microorga­nisms, including bacteria, yeasts, and molds to capture a broader antimicrobial spectrum result,” pahayag ng project leader na si Kristel Mae Oliveros. (Mark Joven Delantar)