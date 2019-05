Bacoor Strikers powerhouse sa sunod na season ng MPBL

I have but one thing about the newly-formed lineup of Bacoor City Strikers of the MPBL –”powerhouse.”

With the acquisition of some of the key players of the league like Michael Mabulac, Ian Melencio, and Paolo Castro plus yung mga nanatili gaya nina Mark Pangilinan, Eric Acuna, Mark Montuano at ang MVP of the season na si Gab Banal, lumakas at naging mas matapang sa papel ang koponan.

“But we don’t win games on paper. It’s still the players who need to perform. Guide lang kami,” simpleng analisa naman ng bagong recruit na coach ng team na si Chris Gavina. Sandaling nagsilbing coach ng isang MPBL team si Gavina bago ito na­ging assistant coach sa PBA team na Rain or Shine.

Bitbit niya ang ilan sa mga reliable niyang tao at nagpapasalamat sila sa mahal naming sina Mama Chaye Cabal-Revilla at papalicious Strike Revilla, at team manager Dennis Abella dahil nagtiwala ito sa kakayahan ng tropa ni Gavina.

Magsisimulang muli ang season ng MPBL nga­yong June at pursigidong makibakbakang muli ang Bacoor Strikers, lalo pa’t nagbabalik na ang aming papa at hinirang na team captain ng team na si Chris Sumalinog.

“Maraming nang mga star player ang team pero naniniwala akong more than being a star, mas nanaisin ng lahat ang maging role model at tumulong sa anumang aspeto na kailangan ng team. Good thing na nakilala namin very supportive at subok na namin ang pag-aalaga at pagmamahal ng management sa bawat isa bilang kapamilya, kaya’t walang lugar ang inggitan at sapawan,” sey ng papa Chris namin o mas kilala siya bilang si Oping.

***

Dahil proud Bicolano kami, gusto naming papurihan ang atletang si Lheslie de Lima ng Baao, Camarines Sur.

Sa ongoing 2019 Palarong Pambansa sa Davao ay muling nagpakitang-gilas ang pambato ng Bicol sa athletics nang masungkit nito ang unang gold medal para sa Region 5 noong unang araw ng Palaro.

Sa dinami-dami ng atletang nagku-compete ngayon sa Palaro na may mga angking galing at kakaiba ding kuwento sa buhay, isa si de Lima sa napansin talaga ng marami.

Hindi man niya nagawang higitan ang kasalukuyang record, pinag-uusapan naman ang kanyang kakaibang tikas sa pagtakbo lalo pa’t naka-paa lamang siya at plaster imbes na medyas ang nakabalot sa mga paa niya.

Katorse-anyos pa lamang si de Lima at marami pa siyang matutunan sa sport na kanyang pinili at pinagtatagumpayan.

Sa TV Patrol report na aming nasaksihan, anak ng magsasaka sa Bicol si Lheslie at nasanay na itong tumakbo nang nakapaa sa mga sinasalihang kumpetisyon.

At dahil nga sa kahirapan nila ay ipinangako ng dalagita na tutulong siya sa kanyang pamilya, lalo na sa pagpapa-bubong ng kanilang bahay na ilang beses na daw sinasalanta ng bagyo.

Proud kami sa iyo iha at sana nga ay mas marami pang tagumpay ang iyong makamit!