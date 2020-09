Bacolod mayor nag-sorry sa expired food pack

Humingi ng paumanhin si Bacolod City Mayor Evelio Leonardia dahil sa diumano’y expired noodles at may amoy nang bigas na ipinamahagi ng local na pamahalaan kamakailan.

Inireklamo ng mga miyembro ng transport group United Negros Drivers and Operators Center (UNDOC) ang food pack na naglalaman ng mga nasabing umano’y bulok na pagkain.

Ayon kay Diego Malacad, secretary-general ng UNDOC, may tinatayang 200 miyembro na nila ang nagreklamo hinggil sa food pack.

Ayon naman sa alkalde, “Some of the rice have discoloration because they may have gotten wet while being stored in the school gymnasium.”

Dagdag nito, binili umano ang mga noodles noong Hulyo at dapat ay pinamahagi rin sa kaparehong buwan, pero dahil sa distribusyon ng social amelioration program, napagdesisyon umano ng city government na ireserbe ang mga food pack sa panahon ng pangangailangan.

Umapela pa si Leonardia sa mga nakatanggap ng expired noodles na ihain ang kanilang reklamo sa Department of Social Welfare and Development. (Prince Golez)