Bacolod ECQ binutata ni Galvez

Kinontra ni National Task Force on COVID-19 efforts chief implementer Carlito Galvez ang apela ng mga health frontliner sa Bacolod na ilagay sa enhanced community quarantine (ECQ) ang kanilang probinsya.

Ayon kay Galvez, hindi praktikal na magsagawa ng striktong lockdown sa nasabing lugar dahil sa epekto nito sa ekonomiya ng bansa.

“Hindi po practical. We do not need more collateral. Our economy is already down,” saad ng NTF head.

Aniya pa, hindi ganoon kalala ang sitwasyon ng Bacolod kumpara sa Metro Manila at Cebu, na ilang libo ang tinamaan ng COVID-19.

“Hindi pa naman kalala ‘yung Bacolod City na mag-ECQ,” aniya pa.

Matatandaan na sumulat ang mga doktor mula Bacolod at Negros Occidental kay Pangulong Rodrigo Duterte para ilagay ang kanilang mga lugar sa ECQ sa loob ng dalawang linggo dahil sa tumataas na kaso ng coronavirus. (Prince Golez)