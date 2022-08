Baclaan iniwan Growling Tigers

MULING nawalan ng maaasahang manlalaro si newly-appointed coach at dating Brgy. Ginebra playmaker Bal David ng Santo Tomas Growling Tigers sa katauhan ni scoring guard Kean Baclaan ng tumalon na sa National University Bulldogs sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP).

Ito na ang ikalawang manlalaro ng Growling Tigers na lumipat sa Jhocson, Sampaloc-based squad nang tumalo din si LA Casinillo, habang umalis din ng koponan ang bagong kuhang si 6-foot-7 Fil-American center Gani Stevens at 6-foot-3 American Willie Wilson na lumipat naman ng University of the East Red Warriors matapos parehong naglaro sa pre-season tourney na PBA D-League.

Nagawang magpakitang gilas ng 5-foot-8 na dating UST Tiger Cub sa Growling Tigers sa FilOil EcoOil Preseason Cup, gayundin sa PBA D-League Aspirants Cup, na biglang umikot ang mundo at naiba ang desisyong biglang lumipat ng eskwelahan sa kolehiyo.

Lubos na ikinagulat at ikinasama ng loob ng Thomasian community ang paglipat ni Baclaan na inaasahang maglalaro sa Espana-based squad. (Gerard Arce)