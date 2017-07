Backlog sa pabahay papalo sa 6.6 million

Lolobo sa 6.6 million ang backlog sa pabahay ng gobyerno pagsapit ng 2022 kung hindi magiging agresibo ang pamahalaan sa pagpapatayo ng mga pabahay para sa mga mahihirap.

Ito ang mensahe ni House committee on housing and urban development chairman Albee Benitez sa Asia-Pacific Housing Forum 6 na may temang “The New Urban Agenda: Unlocking the Transformative Power of Cities”.

Ayon kay Benitez, sa ngayon nasa dalawang milyon ang housing backlog kaya ngayon pa lamang ay dapat maging agresibo na ang gobyerno sa pagpapatayo ng mga murang pabahay.

Sinabi ng mambabatas na naisumite na ng kanyang komite ang House Bill 5347 para sa on-site, in-city or near-city housing projects ng gobyerno kung saan gagamitin sa housing projects ang nasa 3, 417 ektaryang lupain sa loob ng Metro Manila.

“The government, including local government units, own 3,419 hectares of land in Metro Manila. Setting aside certain portions for roads, there will still be more than enough for housing for the urban poor,” ani Benitez.

Iminungkahi din nito na gayahin ng Pilipinas ang Malaysia at South Korea na ilayo sa traditional capital ang mga government offices upang lumuwag ang sentro-komersyo at metropolitan area.

Kapag nangyari aniya ito, mas maraming lupang pagtatayuan ng mga pabahay para sa mga mahihirap at hindi na kailangang umalis ang mga ito sa kanilang kinagisnang lugar.