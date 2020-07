Back to the basics

​Ang Cebu City ay isang espesyal na lugar sa akin. Dito ako nagpakasal. Kaya’t nakakadismaya na makita ang lungsod na ito bilang pinakabagong epicenter ng COVID-19 sa bansa dahil sa mabilis na pagdaragdag ng bilang ng mga kaso, pagtaas ng bilang ng mga namamatay, at ang kawalan ng critical care capacity.

​At kaya noong Hunyo 30, nagpasya si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine (ECQ) sa Cebu City, habang ang Metro Manila at iba pang mga lungsod, munisipalidad, at probinsya ay inilagay sa ilalim ng general community quarantine mula ika 1 hanggang ika15 ng Hulyo 2020. Ang natitirang bahagi ng bansa ay inilagay sa ilalim ng alinman sa modified general community quarantine (MGCQ) na nangangailangan ng mahigpit na lokal na aksyon, o sa ilalim ng low-risk na MGCQ.

​Nasa ikaapat na buwan na tayo ng community quarantine at may higit sa 37,000 mga kaso sa pagtatapos ng Hunyo. Bagamat malaki ang pinagtagumpayan natin sa ating laban sa COVID-19 lalo na sa pagpapalakas ng pambansang kakayahan ng kritikal na pangangalaga, nagsusumikap pa rin tayo pa rin tayong makamit ang mas maraming bilang sa mga tuntunin ng pagsubok at ang ating ideyal na positivity rating.

​At kahit na kami sa pambansang pamahalaan ay hindi napapagod na paalalahanan ang lahat na sundin ang pinakamababang pamantayan sa kalusugan ng publiko upang makatulong sa pagbagal ng pagkalat ng virus, marami ang patuloy na matigas ang ulo, pasaway, tulad ng nasaksihan natin sa insidente ng CCP kung saan ang social distancing ay ganap na hindi pinansin.

​Sa gayon, mahigit isang daang araw ang lumipas mula nang unang ipinatupad ang ECQ, bumalik tayo sa pagpapapalala sa publiko na sundin at mahigpit na isagawa ang minimum na pamantayan sa kalusugan ng publiko upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang iba mula sa virus at pabagalin ang pagkalat ng sakit. Sa katotohanan, ang mga pinakamababang pamantayan sa kalusugan ng publiko, lalo na ang madalas na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng mask, at physical distancing ay ang pinakamahusay na hakbang sa atingpakikipaglaban sa COVID-19.

​Sa bawat pagkakataong nakukuha ko, sa lahat ng aking mga briefings sa media at sa bawat pakikipanayam na mayroon ako, madalas kong binibigyang diin na ang physical distancing, pagsusuot ng face mask, at pagpapanatili ng mabuting mga gawi sa kalinisan ay ang pinakaepektibong paraan upang bawasan ang panganib ng impeksyong COVID-19 .

​Ang mga eksperto sa kalusugan ay nagbanggit ng mga pag-aaral na ipinapakita na ang pagsusuot ng maskay nagbabawas sa panganib na mahawahan ng virus ang hanggang 85 porsyento ng mga tao, habang ang panlipunang paglalakbay ay binabawasan ang pagkakataon na magkasakit ang 80 porsyento.

​Tulad din ng pagpapahalaga natin sa pag-obserba ng pamantayan sa kalusugan ng publiko ay ang patuloy na proteksyonan natin ang mga mahihina na grupo: ang matatanda, kabataan, buntis, at ang mga may co-morbidities o iba pang may mga kondisyon sa kalusugan. Muli, para sa pangkat na ito, bumalik sa pangunahing protocol ng quarantine: manatili sa kaligtasan ng iyong mga tahanan at iwasan ang paglabas maliban kung kinakailangan.

​Asahan natin na madagdagan pa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa dahil kamakailan lamang ay pinalawak natin ang ating testing strategy ng higit sa isang milyong mga kits, nadagdagan din ang bilang ng laboratory para sa COVID -19, at pinataas din natin ang ating contact tracing activities.

​Ang ating bagong target sa pagtatapos ng Hulyo ay magkaron lamang ng tatlong porsyento na rate ng positivity o pagkakaroon lamang ng tatlong positibong resulta ng pagsubok sa 100 na mga nasubok na tao. Upang makamit ang target na ito talagang kailangan nating i-ramp up ang ating pagsubok, na maaaring gawin sa pamamagitan ng paggamit ng rapid testing kasabay ng paggamit ng confirmatory RT-PCR testing.

​Magpapatuloy tayo sa pagtest, pagtrace, at pagisolateng mga nahawahan ng virus at ibukod ang mga ito o bigyan sila ng wastong lunas. Sa mga darating na araw, ang target na test ay mapapalawak upang masakop ang higit pang mga industriya at sektor, dahil pinaplano nating itest ang mas maraming mga tao kasama na ang mga asymptomatics at mga babalik sa kanilang mga lugar ng trabaho.

​Ipagpapatuloy kong ipakita at ipahayag ang aking kagalakan sa ating mga napagtagumpayan sa ating laban sa COVID-19 ano man ang sabihin ng ibang tao. Ibig kong patunayan na hindi tayo dapat mawalan ng pagasa. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ay dapat nating ikasaya. Kung sama-sama tayo, magagawa natin ito. Sama-sama maaari nating talunin ang COVID-19.