Back-to-back MVP si Jokic

Sa ikalawang sunod na season, si Serbian Nikola Jokic ng Denver Nuggets ang MVP ng NBA, inihayag ng liga nitong Miyerkoles na si Jokic ang sumikwat ng back-to-back MVP awards.

Nakadalawang sunod din si Giannis Antetokounmpo ng Greece noong 2019 at 2020, international players ang 1-2-3 sa botohan ng writers at broadcasters.

Nakakuha si Jokic ng 65 first-place votes at 875 points, 26 first-place votes at 706 points si Cameroonian Joel Embiid ng 76ers, at 9-595 kay Antetokounmpo ng Bucks.

Nag-average si Joker ng 27.1 points, 13.8 rebounds at 7.9 assists at gumawa rin ng bagong category – unang NBA player na nagsumite ng 2,000 points, 1,000 rebounds at 500 assists sa isang season. (VE)