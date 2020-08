Itinalaga bilang chairman ng binuong PBA 3×3 si Alaska Governor Richard ‘Dickie’ Bachmann.

Sinabi ni PBA commissioner Willie Marcial na patuloy ang liga sa pagsasa-implementa ng mga naantala nitong plano kahit lubhang naapektuhan dahil sa lumaganap na coronavirus.

“We discussed the 3×3 in our meeting last Friday and the board formed a committee for that chaired by Alaska governor Dickie Bachmann,” sabi ng PBA chief na si Marcial.

Matatandaan na itinakdang simulan ang pinakaunang propesyonal na tatluhan noong Abril upang makasabay naman sa pagsasagawa ng Philippine Cup bago na lamang napigil ang lahat dahil sa panganib na dala ng COVID-19. (Lito Oredo)