Bach problemado pa rin sa Tokyo Olympics

HUMAHANAP ng solusyon ang International Olympic Committee (IOC) upang maprotektahan ang mga atleta at hindi ilagay sa closed-door venue ang mga bakbakan sa Tokyo, Japan.

“Olympic Games behind closed doors is clearly something we do not want,” hayag ni IOC president Thomas Bach.

“So we are working for a solution of the Olympic Games which, on one hand, is safeguarding the health of all the participants and, on the other hand, is also reflecting the Olympic spirit.”

Inaaral na ng IOC at Tokyo Olympics Organizing Committee kung paano sosolusyunan ang posibleng maging problema dulot ng COVID-19 upang mapagbigyan ang mga fan na makapanood ng live sa mga venue.

Ngayong taon dapat ang bakbakan sa Olympics pero inilipat ito ng petsa dahil sa coronavirus.

Ayon kina Bach at Japanese Prime Minister Shinzo Abe, ayaw na nilang ipagpapaliban ang Olympic Games dahil hindi biro ang gastusin sa pagsasaayos ng mga venue. (Elech Dawa)