Baby sa Cotabato umiiyak ng dugo

Imbes luha, dugo ang lumalabas sa mga mata ng isang babaeng sanggol sa Tupi, South Cotabato kapag umiiyak ito.

Sa episode ng “Kapuso Mo, Jessica Soho”, isinilang daw ni Jeofannie Tiala ang kanyang anak noong Oktubre ngunit nitong Nobyembre nang may lumabas na dugo sa mga mata ng sanggol nang umiyak ito nang todo.

Ikinonsulta na raw ito ni Jeofannie sa doktor ngunit binigyan lang sila ng pampahid sa mga mata ng sanggol dahil impeksiyon lamang daw ito.

Ngunit patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo sa mga mata ng sanggol tuwing iiyak ito.

Ani Dr. Melissa Anne Santos-Gonzales, isang pediatric opthalmologist, “It’s very rare. Ine-examine sila under anesthesia. Pinapatulog. Kasi ‘yung pagdudugo ng luha madaming puwedeng cause. Puwedeng something sa nose. Actually everything was normal. Externally there were no masses that could been the source of the bleeding.”

Kaya ang payo niya, “We have to really evaluate ‘yung lacrimal drainage system and that includes the nose. Kasi ‘yung tearing ng blood, symptoms of something. It’s not the disease itself. It’s brought about by something and that is what we have to find out to help the baby properly.” (IS)