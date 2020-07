Baby ni Usain Bolt, pang-Olympics ang pangalan!

Mukhang may susunod na sa yapak ng legendary sprinter na si Usain Bolt.

Sa tweet ng eight-time Olympic medalist, binunyag nito ang mukha at pangalan ng kanyang unang supling na pinangalanang Olympia Lightning Bolt.

Pinasilip ito ng Jamaican athlete sa kaarawan ng kanyang longtime partner na si Kasi Bennett.

“I want to wish my gf @kasi__b a happy birthday. I get to spend ur special day with u. I want nothing but happiness for u & will continue to doing my best keeping a smile on ur face,” saad sa post ni Bolt.