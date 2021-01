Baby ni Andi ‘ninakaw’ ng IG user

Ini-report ni Andi Eigenmann ang Instagram account kunsaan, kahit na ilang days old pa lang ang bunsong anak, may parody account na ito.

Naunahan pa silang mag-asawa na gawan ng IG account ang anak nila na si Koa Eigenmann-Alipayo. Nag-post si Andi to report the account at hindi sila ang gumawa nito kung hindi isang poser at sila mismo ng partner na si Philmar Alipayo ay naka-blocked na.

Mukhang dahil dito, gumawa na rin si Andi ng IG account ng bunsong anak. Pero ang siste at hindi makapaniwala si Andi, paano raw na hindi ito pwedeng gawan ng action ng IG to think, ni-report na nga nila na poser lang ito.

Nakatanggap sila ng response from Instagram na…

“We didn’t remove islandboykoa’s account. We found this account likely doesn’t go against our Community Guidelines. If you think we made a mistake, please report it again’.

“If you don’t want to see islandboykoa on Instagram, you can unfollow, mute or block them to hide their posts and comments from your feed.”

Kaya pinost ito ni Andi at nag-caption nang, “How is it not @Instagram??? It’s outright pretending to be my 5 day old son.”

***

Pagpayat ng misis ni Binoe isinisi kay Uson

Puro sympathy at pakikiramay ang natanggap na response sa recent Instagram post ni Mariel Rodriguez kunsaan, maagap nitong sinagot ang lumalabas na isyu.

Nagsimula sa blind item at ang dami na ngang nagpapangalan na si Mocha ang controversial celebrity na buntis at ang nakabuntis na sikat na actor raw ay si Robin Padilla. Parehong ang diumano’y “boss” nila si President Rodrigo Duterte.

Medyo kalat na rin ang chika na ito at usap-usapan nga raw kahit ng mga press corps ng Malacanang. May ibang actor pa nga na diumano’y napaghinalaan na ama raw kung buntis nga, pero ang siste, bandang huli ay ang Mister ni Mariel na si Robin na ang nadidiin.

Pati ang pagpayat ni Mariel at pagkakabawas nito ng timbang na 30 lbs ay nakokonek na rin ng iba sa isyu.

Pero matapang na hinarap, sinagot at para kay Mariel, tinutuldukan na niya agad ang isyu sa ayon dito, bago pa man makarating sa asawa niya.