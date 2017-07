Baby ng pinatay na NY cop, ipinanganak pagkalipas ng 2.5 taon

NEW YORK — Makalipas ang dalawang­ taon at kalahati matapos masawi sa isang ambush si WenJian Liu, isang New York police detective, ay isinilang ng kanyang balo ang anak nitong babae.

Si Angelina ay ipina­nganak nitong Martes sa Weill Cornell Hospital ng kanyang ina na si Sanny Liu. Hiniling ng biyud­a sa mga doktor na i-freeze ang mga sperm ng kanyang nasawing asawa noong gabi nang mapatay ito upang pagdating ng araw ay matupad nito ang kanilang pangarap na magkaroon ng mga anak.

Si Liu, 32, at ka-partner nito na si Rafael Ramos, 40, ay binaril at nasawi habang nakaupo sila sa isang patrol car sa Brooklyn noong Disyembre 20, 2014.

Isang gabi matapos itong mapatay, nanagi­nip si Sanny na iniabot sa kany­a ng kanyang nasa­wing mister ang isang baby girl. Siya ay nabuntis sa pamamagitan ng ‘in vitro fertilization’.

“I told my friend, ‘It’s going to be a baby girl.’ My friend said, ‘No, you haven’t even checked the sonograms,’ but I was right!” sinabi nito sa kanyang statement na inilabas ng police department.