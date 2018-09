Baby Kai nina Richard, Sarah sobrang bungisngis

Naku Dondon, belated happy birthday sa‘yo kahapon, pero alam mo ba, habang busy kayo ni Jun Nardo sa pagre-ready para sa inyong joint birthday party celebration bukas sa Zirkoh, ang mag-lovey-dovey naman na sina Richard Gutierrez at Sa­rah Lahbati ay excited din dahil sa Friday ay six months old na ang bunso nilang si Baby Kai!

Kahapon nga, katsikahan ko si Ri­chard at naikuwento niya na nag-start na raw na kumain ng solid food si Baby Kai!

Parang kailan lang ‘yung March 21 na ipinanganak si Baby Kai sa Makati Medical Center at kami nga ng lola niyang si Annabelle Rama ang dalawa sa mga ­unang bumisita sa kanya, pero heto nga’t six months na pala ‘yon sa Friday!

Alam n’yo ba, na napaka-happy baby ng bunso nina Richard at Sarah? Palagi lang naka-smile si Baby Kai kapag nakikita ko.

Palagi ko ngang binibiro si Richard na baka akala ni Baby Kai ay mascot ako, kaya parang tawa lang siya nang tawa kapag nakikita ako. Pero kidding aside, palaging ganoon si Baby Kai.

Actually, kapag nagpo-post nga sina Richard sa Instagram (@richardgutz) at Sarah (@sarahlahbati) ng videos ni Baby Kai na tawa nang tawa, marami sa kanilang netizens ang naha-happy.

Pampa-good vibe nga raw ang tawa ni Baby Kai. Sumasaya sila, kaya karamihan nga sa mga follower nina Richard at Sarah ay paulit-ulit na pinanonood ang mga video ng bunso nila.

Actually, pati ang panganay nilang si Zion ay naaaliw rin kapag tawa nang tawa ang kanyang baby brother.

Sabi nga ni Richard sa akin, pati raw si Zion ay excited na na puwede nang kumain ng solid food si Baby Kai.

Scarlet Snow proud ‘yaya’ ni Baby Hunter

Nakaka-happy rin ‘yung pinost ni Dra. Vicki Belo sa kanyang Instagram account (@victoria_belo) kung saan ay parang “yaya” ang bunso niyang si Scarlet Snow Belo habang itinutulak ang stroller ng nephew na si Hunter James.

Anak si Hunter James ng ate ni Scarlet na si Cristalle Belo-Pitt at ng Australian hotelier-husband nito na si Justin Pitt.

Ang cute nga dahil sa background ay maririnig ang boses ni Cristalle habang nagda-dialogue ng, “Hunter has a new yaya,” habang tulak-tulak ni Scarlet ang stroller kung saan ay nakahiga ang nephew.

Naririnig naman ang boses ni Dra. Vicki habang nagda-dialogue ng, ­“Slowly… slowly.”

Tinanong pa ni Cristalle ang kapatid kung saan ito pupunta kasama si Hunter at sabi ng bata, sasakay sila ng airplane.

In fairness, enjoy ang followers ni Dra. Vicki sa mga pinaggagagawa ni Scarlet na sobrang cute rin, huh!

Baby Tali alagang-alaga­ nina Ryzza, Baste

Ang isa pang showbiz baby na kinaaaliwan sa social media ay si Baby Tali na anak nina Vic Sotto at Pauleen Luna. Madalas na isama ng mag-asawa sa Eat Bulaga si Baby Tali at aliw sa kanya ang Dabarkads.

Pati ang lahat ng tao sa backstage ng Eat Bulaga ay nagmimistulang yaya ni Baby Tali dahil lahat sila ay gustung-gusto siyang alagaan.

Sina Ryzza Mae Dizon at Baeby Baste nga, kapag hindi nakasalang, abalang-abala kay Baby Tali.

Kulit-kulitan sila sa bata na noong September 6 ay nag-10-month old na pala.

Baby Malia super tamis ngumiti

Si Pokwang naman, madalas na ring isinasama sa trabaho ang bunso niyang si Baby Malia O’Brian na anak niya kay Lee O’Brian. Mukhang mabait din itong si Baby Malia.

Sabi nga ni Pokwang, ang sarap daw pakinggan sa umaga ang boses ng kanyang anak, pati pagmasdan ang matamis nitong ngiti.

Anyway, sa isang post nga pala ni Pokwang sa kanyang Instagram account (@itspokwang27) na kasama niya ang kanyang mga “angel” sa bahay, may nag-comment ng something like ang daming yayey ng comedienne, pero ni isa walang mautusang magbayad ng kuryente na obviously ang tinutukoy ay ang pagkakaputol ng kuryente ni Pokwang dahil na-delay siya ng bayad.

Pinatulan ni Pokwang ang nagkomentong ‘yon at sinabing sa dami niyang yaya ay obvious na may pambayad siya ng kuryente at iba raw ang hindi makabayad sa walang pambayad.

Sinabihan pa ni Pokwang ang nagkomento na sobrang busy kasi siyang maghanapbuhay at ang nagkomento ay busy mangdaot. In fairness, nakapagbayad naman kasi ng kanyang Meralco bills si Pokwang an hour before siya pinutulan, kaya nga naimbiyerna siya, ‘noh?