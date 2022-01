Baby isasali sa bakuna rollout

Kasama na ang mga sanggol hanggang apat na taong gulang na mga bata sa plano ng gobyerno na mabakunahan laban sa COVID-19.

Sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte, inilatag ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez ang plano ng National Task Force Against COVID-19 sa patuloy na vaccination rollout sa buong bansa.

“Ang atin po main objective ay mabakunahan ang 90 million Filipino. We are now making some contingencies to acquire doses that we need to include the ages 0-4 years old,” ani Galvez.

Unang target ayon sa kalihim ay matapos ang pagbakuna sa 77 million na mga Pinoy bago matapos ang Abril kasama na rito ang kabataang edad 12-17, at target matapos ang 90 milyon sa bago mag-Hunyo na susundan ng booster shots sa 7.16 milyon. (Aileen Taliping)