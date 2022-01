Baby, 3 pa todas sa lamig

Apat na bangkay ang natagpuan ng mga awtoridad sa Canada kabilang ang isang sanggol na nanigas hanggang mamatay dahil sa blizzard, ilang metro mula sa hangganan ng US.

Sa report, bago matagpuan ang katawan ng apat ay naitala ang minus 35 degree celcius na temperatura.

“At this very early stage of the investigation, it appears that they all died due to exposure to the cold weather,” pahayag ng Royal Canadian Mounted Police.

Sinabi ng pulisya na natagpuan ang bangkay ng 2 matanda at isang sanggol mga 12 metro mula sa hangganan ng US at mga 10 kilometro mula sa bayan ng Emerson, habang natagpuan naman di

kalayuan ang bangkay ng isang binatilyo.

Sa ngayon ay gumamit na ang mga pulis ng snowmobile at iba pang sasakyan upang alamin kung may iba pang namatay sa lamig.