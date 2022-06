Babu na sa showbiz? Sarah mas type mag-bake kesa umarte

Natatangi talaga si Sarah Geronimo sa lahat ng mga Pinoy star pagdating sa mga achievement sa buhay.

Bukod sa mga naabot niyang tagumpay sa showbiz, at naibigay na karangyaan sa pamilya, pagkakaroon ng isang ideal married life, nagawa pa rin niyang makapagtapos ng culinary/pastry.

Proud na pinangalandakan ng mister niyang si Matteo Guidicelli ang pagtatapos ni Sarah sa baking class. Nakaposte sa Instagram ang mga larawang kuha sa klase ni Sarah, kung saan hawak-hawak ng singer-actress ang diploma, at nakasuot ng baking uniform.

“Super proud of you my love!! Officially graduated from baking school!! Congratulations! Yesss ‘Chef Sarah’ it is!! We are super proud of you! Your achievements are limitless because you always strive for excellence! I love you! #proudhusband!” sabi ni Matteo.

Sa natapos na ito ni Sarah, kahit hindi na siya mag-artista at magbukas lang ng pastry o coffee shop, siguradong magiging successful siya.

Mukhang mas bet ni Sarah ang mag-bake kesa umarte sa harap ng kamera, ha!

Tawanan to the max: Karla, Toni, Alex inasar mga kalaban

Siguradong lalong panggigilan si Karla Estrada ng mga imbiyernang netizen, sa panibagong post niya kung saan kasama niya ang pamilya Gonzaga.

Nasa Instagram ni Karla ang mga photo ng dinner date nila nina Toni, Alex, Mommy Pinty, Daddy Bonoy Gonzaga.

Makikita sa mga larawan ang masayang tsikahan nina Karla at mga Gonzaga.

“Isang magandang gabi na punung-puno ng tawanan with the Gonzaga family. Natuloy rin! Thank you for tonight @celestinegonzaga @cathygonzaga @mommypintygonzaga and daddy bonoy!” sabi ni Karla.

Kilalang solid sa BBM ang Gonzaga family, at ganun din si Karla. At sa ngayon, alam nating lahat na malabo nang makabalik pa ang ABS-CBN dahil sa mga sinuportahan nina Karla, at Gonzaga fam.

JM nanganganib sa anxiety, palaging malungkot

Nanganganib na atakehin uli ng anxiety si JM de Guzman ngayong nakakaramdam siya ng lungkot at pagkainip sa natengga niyang acting career.

Nagposte si JM sa Instagram ng isa sa mga highlight ng kanyang eksena sa nagtapos na seryeng “Init sa Magdamag”. Kasama sa eksena sina Yam Concepcion, Gerald Anderson.

Binahagi ito ni JM para balikan ang isa sa pinakapaborito niyang eksena.

Nagpahayag din ang aktor ng pagkasabik na muling umarte.

“Melancholy…Hours under the sun.dried eyes.tired heart.multiple takes. The death scene of my character Peterson. I miss acting!” sabi niya.

Naglagay rin ng umiiyak na emoji si JM sa caption, isang paramdam na nalulungkot siya.

Hindi naman lingid sa madla ang pagkakaroon ng mental health ni JM, na paminsan-minsan ay umaatake, kaya madalas siyang mag-exercise, martial arts para may mapaglibangan.

Sana nga mabigyan ng bagong project ang actor lalo at isa ito sa pinakamahusay na artista sa henerasyong ito.