Babu kay Liza? Enrique balik showbiz na

Nag-trending si Enrique Gil sa Twitter dahil sa lumabas niyang picture kasama ang kanyang ina at mga ABS-CBN executive.

Na-excite at obviously, nabuhayan ng loob ang mga tagahanga ni Enrique sa pahiwatig na magiging comeback niya.

Simula ng pandemic, hiatus o tila namahinga rin si Enrique. Ang huling serye pa niya ay ang “Make It With You” with Liza Soberano noong 2020. Pero isa ito sa mga naapektuhang ongoing show noon nang biglang magkaroon ng lockdown. Hindi na rin ni-resume kaya na cut short.

So ‘di kataka-taka na ma-excite ang mga fan at mapa-trending din si Enrique. May hashtag na “It’s about damn time” na ewan lang kung may konek ito sa comeback project na gagawin niya.

Wish din nila na sana raw makabalik na rin si Enrique sa ASAP.

Well, duda ng marami, balik showbiz si Enrique, minus Liza, ha! Lalo na at iba na nga ang manager ni Liza, si James Reid.

Glaiza, Kokoy, Ruru burado na sa IG ni Mikael

Nag-delete si Mikael Daez ng video niya sa kanyang Instagram kunsaan, kinunan niya habang natutulog sa sinasakyan nila ang mga kasamang mga runner na sina Glaiza de Castro, Angel Guardian, Kokoy de Santos, Lexi Gonzales, Buboy Villar, Ruru Madrid.

Hindi namin alam bakit kaya dinilete ni Mikael ang video niya na ito. May na-offend ba dahil karamihan sa mga kasamahan niyang runners, nakabuka pa mga bibig habang natutulog. Obviously, sa pagod siguro.

Pero given naman ‘yon na mapapagod sila sa Running Man Philippines. Sa mga nakakapanood ng original nito ng SBS, alam na alam ang nature ng show.

Na-screenshot namin ang post ni Mikael bago pa niya ito ma-delete at part ng caption niya, “But on a slightly more serious note, we’ve been running around random spots in South Korea for over 2 weeks now and it’s been so much fun. Can’t wait for everyone to see the craziness that has been ensuing. And a bit of trivia for the longtime fans. I think this is the bus that the OG Running Man cast used also.”

At saka niya tinanong ang mga runners na kasama niya nang, “To my fellow runners, kaya pa ba? Mwahaha.”

Nag-reply sa post niyang ito ang asawa na si Megan Young at sinabi kay Mikael na, “Mabait ka talaga fofo pag tulog ka.”

Sabi naman ni Glaiza, “Kaya pala ang gaganda ng mga previous post mo, may pa ganito ka pala! Wait ka lang!”

Enjoy sa karinderya, tricycle: Nadine hindi na mukhang artista

Para kay Nadine Lustre, kahit daw isa siyang artista o masasabing isa sa mga sikat na artista, wala raw siyang maisip na mga bagay na hindi na niya magawa dahil artista siya.

Hindi raw niya alam bakit issue at dapat iba ang mga artista sa regular person.

Ayon kay Nadine, “It’s hard for me to figure out because I never stop from doing the normal thing. So, it’s difficult for me to figure out what those.

“If it’s going to the grocery or riding a tricycle. It’s weird but I run errands. It doesn’t mean that I’m a celebrity and I don’t do those things. I’m a super normal person doing the normal things.”

Sabi rin ni Nadine, “I have issues and I have days na I’m not okay. I just find it weird that people find celebrities as different people.”

At kapag nasa Siargao raw siya, kumakain siya kahit saan.

“I like eating in carindera and some people are, ginagawa mo ‘yan?”

Ilan lang ito sa mga inopen-up ni Nadine sa kanyang interview with Joyce Pring sa Spotify nito na “Adulting with Joyce Pring.”

Pero, reaksiyon nga ng marami, dapat ang artista ay ibang-iba pa rin sa mga ordinaryong tao, na dapat ay tinitingala pa rin sila, na mga star, o bituin talaga sila na mahirap abutin. Na kapag nakikita sila ay natutulala ang mga tao sa kanila.

Hindi sila `yung nakikita lang sa kung saan-saan, na dapat artista pa rin ang dating nila. Isang bagay na ayaw ni Nadine.