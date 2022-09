‘Babu Bella Poarch’ Nicki Minaj nagayuma kay Joshua

Iba ka talaga, Joshua Garcia!

Ultimo ang super sikat na US artist na si Nicki Minaj, nagayuma sa paindak-indak mo sa TikTok!

“Ito pauwi na :),” caption ni Joshua sa latest video clip niya sa kanyang TikTok. Ginamit niya ang “Super Freaky Girl” song ni Minaj.

Napansin ito ni Nicki, at walang kaabog-abog na nagkomento ang American rap artist ng heart-eyed emoji. Paneeeessss!

Karapat-dapat ngang hirangin si Joshua bilang Celebrity of the Year sa katatapos na TikTok PH awards.

Pero teka, saan nga ba uuwi si Joshua? Eh halos lahat ng mga follower niya, binukas lahat ng pinto ng bahay nila, maging bintana, para pasukin niya? Hahaha!

At ang maganda kay Joshua, hindi siya nag-freak out na isang Nicki Minaj ang nakapansin sa kanya. Tamang pangiti-ngiti lang siya sa mga kinikilig sa pag-notice sa kanya nito.

“Kung ang wheel ay gulong, ehem baka naman pasalubong?” komento ni Esnyr, ang Creator of the Year ng TikTokPH. Laughing emoji lang ang reply ni Joshua.

Aba, kahit Nicki ka na, matuto kang pumila ha, respeto sa mga matagal nang nahuhumaling sa paggiling ni Joshua. Hahaha!

Isama mo na diyan si Fil-Am Bella Poarch na kamakaila’y idineklarang crush niya ang Kapamilya heartthrob.

How to be you po, Joshua? (Batuts Lopez)