Baboy na pinatay dahil sa ASF, abot na sa 36K

Umabot na sa 36,000 ang mga baboy na pinatay dahil sa African Swine Fever (ASF) sa bansa.

Ayon ito sa Department of Agriculture Crisis Management Task Force on Swine Bulletin No. 10 na inilabas nitong Miyerkoles.

Ang ASF ay sakit ng baboy na mabilis makasalanta sa mga babuyan dahil madali itong makahawa at siguradong namamatay ang nahahawa pero hindi ito nakakahawa sa mga tao.

“To date, the DA crisis management task force on swine has reported that about 12,000 head of swine tested positive of ASF in more than 20 barangays in Rizal, Bulacan, Pampanga and Quezon City,” sabi sa bulletin.

Ayon sa bulletin, isa lamang sa bawat tatlong pinatay na mga baboy na nasa loob ng 1-kilometer radius kung saan may outbreak ang nagpositibo sa ASF.

Ayon sa 1-7-10 protocol ng DA, kailangang patayin ang mga nasa loob ng 1-kilometer radius kung saan may outbreak kahit wala pang sakit ang iba doon.

Samantala, nanawagan si Agriculture Secretary William Dar sa mga trader na huwag bumili ng mga baboy na may ASF at sa mga nag-aalaga ng baboy na huwag nang ibenta ang kanilang mga alaga na may ASF. (Eileen Mencias)