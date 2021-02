Baboy, manok 2 buwan bawal taas presyo – Duterte

PINIRMAHAN na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order na nagtatakda ng price cap sa presyo ng karne ng baboy at manok na epektibo sa loob ng 60 araw sa Metro Manila.

Sa harap ito ng napakataas na pres­yo ng karne ng baboy at manok sa mga palengke at supermarket dahil umano sa epekto ng African swine fever (ASF).

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na dapat ang presyo ng pigi ng baboy ay nasa P270 per kilo habang ang liempo ay nasa P300 kada kilo.

Sa presyo ng manok, sinabi ni Roque na dapat P160 kada kilo lamang ang dapat na presyo.

“Napirmahan na po ng ating Presidente ang Executive Order No. 124. Ito po ay nagpapataw ng price cieling sa mga produktong baboy at manok. Hindi na po pupuwede ibenta ang pigi ng baboy ng mas higit sa P270, at liempo hindi pupuwedeng ibenta ng mas mahigit sa P300 per kilo, gayundin sa manok hindi puwedeng mas mataas sa P160 per kilo,” ani Roque.

Nagbabala si Roque na may katapat na parusa sa mga hindi susunod sa ipaiiral na price cap ng gobyerno.

Maaari aniyang maipasara ang puwesto ng mga lalabag sa EO o kaya ay pagmultahin dahil nasa ilalim ng pandemya ang bansa.

“Kung gusto no pong manatiling magnegosyo ng baboy at manok, sumunod po tayo sa price ceiling. Sa panahon ng pandemya kailangan magbayanihan tayong lahat,” dagdag ni Roque. (Aileen Taliping)