Baboo na sa ‘Bawal Lumabas’: Kim may bagong pasabog na kanta

May bago na namang aabangang pasabog ang mga fan ni Kim Chiu dahil nag-post ang singer-actress ng teaser sa kanyang Twitter at Instagram accounts ng bago niyang kanta na ilalabas ng Star Pop.

Mukhang pang-party at sayawan ang tunog ng kanta kung saan ka-collaborate ni Kim ang sound designer ng “It’s Showtime” na si DJ M.O.D.

Sabi ni Kim sa kanyang caption, “Classmates!!!!! sound on. volume up!!!! let’s go! kimmi. #KimXdjMOD.”

Na-excite ang mga fan nang mag-post si Kim ng photos sa loob ng recording studio at feeling nila, part two ito ng viral hit niyang “Bawal Lumabas” na nauso last year.

“Wow mukhang maganda beat pa lang… mapapaindak ka na. Good luck Kimmy,” komento ni @susanrevina.

“Unang line and beat pa lang winner na,” sabi ni @tropangkimuy.

‘Kimmi’ ang title ng naturang kanta kaya pwedeng pangregalo ito ni Kim sa mga fan niya, dahil kaka-birthday lang niya. Ilalabas na ang full version nito ngayong April 30 sa iba’t ibang music streaming platforms. (Dondon Sermino)