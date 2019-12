‘Babies-for-sale’ talamak na – De Lima

Nagpahayag ng pagkaalarma si Senadora Leila de Lima kaugnay ng talamak na bentahan ng bagong panganak na mga sanggol sa ‘black market’ sa bansa.

Dahil dito, naghain ang senadora ng Se­nate Resolution 224 para imbestigahan ang underground ‘babies-for-sale’ trade na ginagawa sa pamamagitan ng online at offline transaction.

“Despite the efforts of both the government and non-governmental organizations to address the illegal baby-for-sale trade, significant solutions remain to be elusive,” saad ni De Lima.

“Poverty remains to be one of the main dri­vers in the prevalence of such atrocious illegal activity, and the conti­nued proliferation of appalling activities relating to the exploitation, trafficking and abuse of babies,” dagdag nito.

Batay sa mga ulat, ang mga bagong pa­nganak na sanggol ay binibenta sa online at offline sa mababang halagang P300 sa Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas.

Sa Pilipinas kung saan mas madali ang access ng mga Pinoy sa social media ay nakaka­bili ng mga baby sa pamamagitan ng Instagram at Facebook.

Samantala, ang offline transaction naman ay nangyayari sa labas ng mga pampublikong ospital at sa mga lugar ng iskuwater kung saan anim sa 10 babae ay nagbebenta o may alam na nagbebenta ng sanggol.

Noong Setyembre 4, isang American citizen na nangangalang Jennifer Talbot, ang dinakip sa Ninoy Aquino International Airport matapos nitong tangkaing ipuslit ang anim na araw pa lang na sanggol palabas ng bansa.

Kinasuhan siya ng human trafficking dahil sa iligal na pagbili ng sanggol sa ina nitong isang tinedyer.

Dahil sa nakaa­larmang insidente ng baby-for-sale trade, nanawagan si De Lima na rebyuhin ang pagpapatupad ng adoption at anti-trafficking laws ng bansa. (Dindo Ma­tining)