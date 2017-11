Babawi kami – CJ Perez

Mga laro ngayon (Smart Araneta Coliseum)

3:30 p.m. – SBC vs LPU

Nakatikim ng unang talo ang Lyceum, sa Game 1 pa ng best-of-three finals ng 93rd NCAA basketball tournament.

Pero hindi mangungupete ang Pirates sa Game 2 lalo na ang bagong hirang na MVP, si Jaymar ‘CJ’ Perez.

“Nasa utak namin ay kailangan bumawi,” saad ni Perez. “Wala namang pagbabago sa nararamdaman ko ngayon, gagawin pa rin namin ‘yung best namin.”

Larga ang Game 2 ngayon sa Araneta Coliseum­, bawal kumurap ang LPU sa defendin­g champion San Beda.

Kailangan ng Pirates na makuha ang panalo para makahirit ng do-or-die Game 3.

Bukod kay Perez, huhugot ng lakas si coach Topex Robinson kina Rookie-of-the-Year Jaycee Marcelino at kambal na si Jayvee, Jesper Ayaay at Mike Nzeusseu.

Ibabangga sa mga tigasing pambato ni coach Boyet Fernandez sa Red Lions na sina Robert Bolick, Javee Mocon at Donald Tankoua.

“This is not yet over, kailangan pa namin manalo­ ng isa,” ani Fernandez.