Matapos ratipikahan ng Kongreso at lagdaan ni President Mayor Rodrigo Duterte para maging ganap na batas, malamang tuloy-tuloy na ang implementasyon ng dating Bangsamoro Basic Law (BBL), na ginawang Bangsamoro Organic Law (BOL.) Iyon ay kung walang kukuwestiyon sa Korte Suprema sa legalidad nito.

Tanong ng ating kurimaw na mahilig sa mga video game, ano ba itong BBL o BOL? Kapag naipatupad, ito na ang papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) na pinamumunuan ngayon ni Governor Mujiv Hataman. Sabi ng mga mambabatas, ang BOL ang much better version ng ARMM.

Marami kasi ang naniniwala na ‘bigong eksperimento’ ang ARMM kaya hindi natigil ang mga kaguluhan sa Mindanao at nagpatuloy ang kahirapan. May mga dati pang namuno rito ang sinasabing nagsamantala sa pondo ng rehiyon at tila inangkin na kaharian ang ARMM.

Pero malaki ang nagbago sa ARMM nang italaga ni dating Pangulong Noynoy Aquino na officer-in-charge noong 2011 si Hataman, na mas bata kumpara sa ibang naging lider ng rehiyon. Taong 2013, nahalal na siyang pinuno ng ARMM at naulit noong 2016.

Sa panahon ng panunungkulan ni Hataman, nabansagan siyang ‘ghost buster’ dahil itinaboy niya ang mga nabistong ghost employee, ghost project, ghost teacher at mantakin ninyo, pati ghost student, at iba pang mga ‘multo na kumakana ng pondo ng rehiyon.

Aba’y malaki ang pasasalamat ng mga guro kay Hataman dahil bukod sa marami na ang naregular sa kanila, naayos pa ang paraan ng pagpapasahod sa kanila.

Noong mabuo kasi ang ARMM na isinulong ng Moro National Liberation Front (MNLF), may mga hindi nasiyahan sa kasunduan at nagtayo ng bagong grupo—ang MILF. Baka kung hindi rin maging matagumpay ang BBL o BOL dahil palpak ang mga magiging lider, aba’y baka maging BaBaLa o BOLa ang inaasahan sanang pagbabago. Bagay na huwag naman sanang mangyari. Abangan natin ang susunod na mga kabanata. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”