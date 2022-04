Babala nina Lacson, Gonzales: Magulo ‘pag nanalo Marcos Jr

Nagbanta ng destabilisasyon sa gobyerno sina presidential bet Sen. Panfilo Lacson at dating Defense secretary Norberto Gonzales sakaling manalong Pangulo si dataing Sen. Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr..

“Maliwanag ang message namin: we want to offer ourselves. We don’t want Marcos to win because destabilization ang aabutin. Iyan ang aming analysis ni Sec. Gonzales, coming from the security sector. Guguluhin ‘yan,” paliwanag ni Lacson sa ginanap na sama-samang press conference ng mga presidential bet kahapon.

“For the sake of the country, and for the sake of the peace and quiet we all aspire for, dapat mamili sila ng iba, not either one of the two. So, we’re not campaigning for Marcos,” dagdag nito.

Maging si Gonzales ay nagpahayag sa posibilidad ng destabilisasyon kapag nanalo si Marcos Jr., dahil sa napakaraming isyung ibinabato rito at sa kanyang pamilya.

“I share the sentiment na baka mas maganda, hindi muna isang Marcos ang uupo diyan. Kasi maraming issues na sa tingin ko, makakabigay ng destabilization sa lipunan, not necessarily because Number 2 of today will oppose Number 1 even after the elections,” giit pa ni Gonzales. (Juliet de Loza-Cudia)